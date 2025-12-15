IŞİD'in ABD Askerlerine Saldırısı Sonrası Suriye'de Yoğun Güvenlik Hamlesi!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG kontrolündeki stratejik noktalarda, Cumartesi akşamı IŞİD militanlarının ABD askerlerine düzenlediği pusuya karşı alarm zilleri çalıyor. Saldırıda yaralanan askerlerin durumu ciddiyetini korurken, koalisyon güçleri ve SDG savaşçıları sahada tam kadro devriye geziyor, tuzakları tek tek temizliyor.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) gelen son açıklamalara göre, Rakka ve Deyrizor hattında IŞİD'in yeniden canlandığına dair istihbaratlar çoğaldı. "Terörist unsurlara nefes aldırmayacağız" diyen koalisyon sözcüsü, hava destekli kara operasyonlarının gece gündüz sürdüğünü belirtti. SDG komutanları da sahada omuz omuza verdiklerini vurgulayarak, "Emperyalist güçlerle değil, asıl düşman IŞİD'le savaşıyoruz" mesajı verdi.

Bu operasyonlar kapsamında drone'lar ve özel timler, IŞİD'in gizli sığınaklarını vuruyor. Yerel kaynaklar, son 48 saatte 20'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini söylüyor. Ancak SDG bölgelerinde sivillerin yaşadığı tedirginlik artarken, direniş yanlısı gruplar ABD'nin varlığını sorguluyor ve "Yankiler gitsin, biz IŞİD'i ezeriz" sesleri yükseliyor.

Uzmanlar, bu güvenlik dalgasının IŞİD'i kısa vadede sindireceğini ama kökünü kazımak için Şam'la koordinasyon gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki son gelişmeler, Suriye direnişinin emperyalist oyunlara karşı tetikte olduğunu bir kez daha gösteriyor.