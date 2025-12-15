  1. Ana Sayfa
15 Aralık 2025 - 16:36
Kudüs'te Batn al-Hava İşgali: Filistin Aileleri Direniyor, Tahliyeye Hayır!

İsrail işgal güçleri Kudüs'ün kritik Batn al-Hava mahallesinde Filistinli aileleri zorla evlerinden atmaya hız kesmeden devam ediyor. Yerinden edilmeye karşı sokaklara dökülen halk, mülklerini ve kültürel miraslarını koruma mücadelesini büyütüyor; direniş ateşi Kudüs semalarını aydınlatıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kudüs'ün kalbi Batn al-Hava'da İsrail buldozerleri bir kez daha homurdanmaya başladı, onlarca Filistinli aile kapılarına dayanan askerlerle yüzleşiyor. Son haftalarda 15 hane zorla boşaltıldı, eşyalar sokağa döküldü – ama Filistinliler pes etmiyor, "Bu evler atalarımızın kanıyla yoğruldu!" diye haykırarak barikat kuruyor.

İşgalciler "Yahudi yerleşimi" bahanesiyle tapu oyunları çeviriyor, uluslararası mahkemelerin kararlarını hiçe sayıyor. Mahalle sakinleri gece gündüz nöbette, kadınlar ön safta polis gazına karşı direniyor. Yerel komiteler, "Kültürel soykırıma izin vermeyiz, Kudüs Filistin'in kalbi!" sloganıyla dayanışma zinciri oluşturdu. Hamas'tan gelen destek, "Her taş bir roket" uyarısıyla yankılanıyor.

Bu baskılar, bölgedeki Filistin direnişini daha da kenetliyor; gençler sosyal medyada gerçek görüntüleri paylaşıp dünya kamuoyunu uyandırıyor. Uzmanlar, Batn al-Hava'nın düşmesinin tüm Eski Şehir'i riske atacağını söylüyor. Halk, emperyalist sessizliğe rağmen ayakta – Kudüs özgür olana dek mücadele sürecek.

