Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut'un sisli koridorlarında Nabih Berri mikrofonu eline aldı, "Seçimler ertelenmez, teknik numara yok!" diyerek muhaliflerin oyunlarını boşa çıkardı. Parlamenter çoğunluğun kararına bağlılığını vurgulayan lider, Lübnan'ın kriz batağında direniş cephesinin tek umut olduğunu ima etti. Sokaklar karışmışken, iki yıl erteleme senaryoları Hizbullah karşıtlarını coşturuyor ama Berri net: "Halkın iradesi galip gelecek."

Direniş yanlısı partiler ayağa kalktı, "İşgalciler ve vekilleri seçimle yenilecek!" pankartları Beyrut'u sardı. Son dönemde ekonomik çöküş ve İsrail tehditleri altında, Berri'nin duruşu Hizbullah'ı güçlendiriyor – Amal ve müttefikler, "Tam dönem erteleme tuzağına düşmeyiz" diyor. Yerel kaynaklar, önümüzdeki oturumlarda oylamanın patlayacağını söylüyor; gençler sosyal medyada "Direnişle sandık zaferi!" etiketiyle seferber.

Uzmanlar işaret ediyor: Berri'nin reddi, Lübnan direnişini emperyalist baskılara karşı ayakta tutan kilit hamle. Muhalifler veryansın etse de, halk sokaklarda Berri'yi alkışlıyor – seçim ne zaman olursa olsun, zafer direnişin olacak.