Venezuela Semalarında Tehlike: ABD Casus Uçağı Sivil Uçağa Dadandı!

15 Aralık 2025 - 16:42
Venezuela kıyılarında JetBlue yolcu uçağıyla ABD askeri uçağı burnu dibinden çarpışmayı önledi; Caracas'tan gelen uyarılar, "Yankilerin provokasyonlarına direnişimiz tam gaz!" diye yükseliyor. Emperyalist hava korsanlığına karşı tetikteyiz.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karayipler'in sularında gerilim zirve yaptı: JetBlue'nun New York-Caracas seferini yapan yolcu uçağı, ABD Donanması'na ait bir casus jetiyle havada ölümüne yakın kaçtı. Pilotlar telsizden panikle "Tehlike!" haykırırken, Venezuela Savunma Bakanlığı olayı "Kasıtlı taciz" diye damgaladı. Uçaklar 50 metre aradan sıyrıldı, yolcular korkuyla koltuklara yapıştı.

Caracas'tan jet hızıyla tepki geldi: "ABD'nin askeri uçakları petrol sahalarımızı gözetliyor, sivil havacılığı rehin alıyor!" Maduro rejimi, hava sahasını koruma operasyonlarını ikiye katladı. Direniş yanlısı yetkililer, "Bu, yaptırımların yeni yüzü – ama Venezuela boyun eğmez!" diyor. Bolivarcı Milisler sahil devriyelerini artırdı, halk sokaklarda "Yankiler defol!" sloganlarıyla coşuyor.

Uzmanlar net konuşuyor: ABD'nin "güvenlik" kılıfıyla Venezuela üstünden uçuşları, işgal provası. JetBlue bile rotayı değiştirdi, uluslararası havayolları temkinli. Direniş cephesi zafer ilan etti: "Hava sahamız kutsal, emperyalistler püskürtülecek!" Bölgedeki gerilim, Latin Amerika direnişini daha da kenetliyor.

