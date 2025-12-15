Nur Şems Kampı'nda Yıkım Kararı: Filistin Direnişi Buldozerlere Set Çekiyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nur Şems'in daracık sokaklarında İsrail askerleri gece baskınlarıyla 25 konutu işaretledi, yıkım emri duvarlara yapıştırıldı – binlerce mülteci ailesi enkaz korkusuyla uykusuz. Kamp sakinleri sabahın alnında toplandı, kadınlar ve çocuklar ön safta "Bu kamplar Nakba'nın yarası, işgalcilerle dolmayacak!" diye meydan okudu. Yerel direniş timleri nöbet tutuyor, taşlar ve molotoflar hazır.

İşgalciler "güvenlik" yalanıyla evleri hedef alıyor ama gerçek belli: Filistin kimliğini silmek. Hamas ve Fetih gençleri omuz omuza, "Her yıkılan ev bin direnişçi doğurur" mesajıyla sosyal medyayı sallıyor. Uluslararası Kızılhaç bile sahaya indi ama İsrail kulak asmıyor; BM raporları raflarda tozlanıyor. Kamp komitesi acil yardım çağrısı yaptı, Ürdün ve Katar'dan dayanışma yağdı.

Bu hamle, Batı Şeria'daki Filistin direnişini ateşledi – Tulkerim'de protestolar büyüyor, İsrail devriyelerine karşı gerilla taktikleri devrede. Halk biliyor: Yıkım değil, zafer yakın. Emperyalist sessizliğe rağmen Nur Şems ayakta kalacak.