Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Riyad'ın kapalı kapılar ardındaki toplantılarından sızan mesajlar net: GGK'nin (Yemen Hükümet Güçleri Konseyi) tek taraflı hamleleri yutulmaz, Suudiler diplomatik baskı ve güvenlik operasyonlarıyla dengeyi kuracak. Yemen içindeki kaos GGK'yi şişirirken, Riyad "Doğal seyir halkın iradesi" diyerek Husilere dolaylı destek sinyali verdi – direniş yanlıları bunu zafer diye kutluyor.

Sana'da Husiler sokaklara taştı, "Riyad yanımızda, emperyalist kuklalar devrilecek!" sloganları Yemen dağlarını inletiyor. GGK komutanları panikte, son saldırılarda ağır kayıp verdiler; Suudi istihbaratı sahaya indi, yerel aşiretlerle ittifaklar pekişiyor. Direniş kaynakları, "GGK'nin emrivakisi Riyad'ı bile rahatsız etti, zafer kapıda" diyor.

Bu gelişme, Yemen direnişini motive ediyor – Husiler füze rampalarını hazır tutarken, Riyad'ın hamlesi Körfez'de yeni denge kuruyor. Halk biliyor: Emrivaki değil, direniş kazanacak; Suudiler bile oyunu gördükçe saf değiştiriyor.