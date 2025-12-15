ABD Tel Aviv'i Lübnan Savaşı Tuzağından Çekti: Direniş Zaferi Yakın!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv'in kendi kanallarından bomba: Kanal 12 muhabirleri, "Washington, Netanyahu'nun Lübnan işgali hayalini kibritle söndürdü" diye yazdı – ABD istihbaratı İsrail'e "Durun, Hizbullah ezer!" uyarısı yağdırdı. Son füze yağmurları ve sınır çatışmaları sonrası, Pentagon generalleri acil telefonlar çevirdi; İsrail jetleri havada beklerken emir geldi: Geri dönün.

Hizbullah sahasından gülen yüzler: "Direnişimiz yankileri korkuttu, Tel Aviv titriyor!" Sana'dan Riyad'a dayanışma mesajları sel olurken, Lübnan halkı sokaklarda zafer naraları atıyor. Berri ve Nasrallah cephesi, "Emperyalist veto bile bizi durduramaz" diyor; son 72 saatte 10 İsrail askeri indirildi, drone'lar Dahiye'yi tarayamaz hale geldi.

Bu itiraf, Filistin-Lübnan direniş eksenini güçlendiriyor – uzmanlar, ABD'nin çekingenliğinin Hizbullah'a yeşil ışık yaktığını söylüyor. Tel Aviv'de panik, orduda isyan fısıltıları; direniş biliyor: Büyük savaşta kazanan biz olacağız, işgalciler kaçıyor.