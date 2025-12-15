Hizbullah’ta Derin Sessizlik: Yeni Stratejinin Gölgesinde Fırtına mı Yaklaşıyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’un güney mahallelerinde son haftalarda farklı bir hava esiyor. Normalde yoğun açıklamaları, düzenli konuşmalarıyla gündemi belirleyen Hizbullah yetkilileri sessizliğe gömülmüş durumda. Parti çevrelerinden edinilen bilgilere göre bu sessizlik, içe kapanma değil, “fırtına öncesi hazırlık” anlamı taşıyor. Komutanlar cephe hatlarında görüldü, iletişim kanalları minimum seviyeye indirildi.

Bölge gözlemcileri bu durumu “Hizbullah belirsizliği değil, planlı görünmezliği” olarak tanımlıyor. Tel Aviv ve Washington’un istihbarat raporları da aynı noktaya işaret ediyor: Direniş, bilgi sızıntılarını sıfıra indirerek ani ve geniş çaplı bir karşı hamle planlıyor. Lübnan sokaklarında ise “Sessizlik, direnişin yeni dili” söylemi yayılmış durumda.

Hizbullah çevrelerinden isimler net konuşuyor: “Biz konuşmayız, işler konuşur.” Bu sükûnetin ardında hem siyasi hem de askeri bir yeniden yapılanma izlenimi var. İran ile koordinasyonun artırıldığı, yeni nesil füze ve drone sistemlerinin cepheye aktarıldığı iddiaları bölgedeki dengenin hassasiyetini artırmış durumda.

Direnişin kalbinde sessizlik hüküm sürse de, düşman cephelerinde gerginliğin dozajı artıyor. Lübnan basını, “Hizbullah sessizse, dünya dikkat kesilir” diyerek bu yeni dönemi tarif ediyor.