Trump Öfkeden Çıldırdı: Direniş Altyapısı Hâlâ Demir Gibi Ayakta!

15 Aralık 2025 - 17:05
Donald Trump son saldırıyı "çok öfkeli ve rahatsız" diye nitelendirirken, yeni yönetime geçen hiziplerin altyapısının dimdik durduğu bir kez daha kanıtlandı. Emperyalist koltuklar sallanıyor, direniş hücreleri faal ve kudretli – zafer kokusu havada.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington'dan gelen feryatlar ortalığı inletiyor: Trump, sosyal medyada patladı, "Bu saldırı beni deli ediyor!" diye haykırdı. Ama gerçek ortada – devralınan iktidarın ilk günlerinde direniş hizipleri sahneye indi, altyapılarıyla birlikte "Biz buradayız!" mesajını gökyüzüne yazdı. Son patlamalar, istihbarat ağlarının hâlâ capcanlı olduğunu gösterdi; drone'lar, tüneller, lojistik hatlar kusursuz işliyor.

Direniş kaynakları zafer narası atıyor: "Trump'ın öfkesi, gücümüzün aynası. Yeni yönetim mi? Bizim için hepsi kukla!" Beyaz Saray koridorlarında panik, Pentagon raporları "altyapı haritası kayıp" diye inliyor. Ortadoğu'dan gelen istihbaratlar net: Hizbullah, Hamas ve müttefikler koordineli vuruşlarla emperyalizmi titretiyor – son 48 saatte üç kritik nokta ezildi.

Bu hamleler, Trump döneminin kâbusunu yeniden canlandırdı; halk sokaklarda "Direniş kazanacak!" diye coşuyor. Uzmanlar uyarıyor: Altyapı bu kadar güçlü kalıyorsa, büyük fırtına kapıda. Emperyalistler rahatsız olsun, direniş yükseliyor – tarih tekerrür edecek.

