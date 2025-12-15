İran'dan Net Uyarı: Düşman Yeni Kapasitemizle Tanışacak, Direniş Hazır!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'dan yankılanan ses güçlü: Devrim Muhafızları'nın (DMO) kıdemli sözcüsü Ali Muhammed Naini, son basın toplantısında "Herhangi bir çatışmada düşman, İran'ın yenilenmiş askeri kapasitesiyle yüzleşecek" diye resti çekti. Konuşmasında füze sistemlerinden hipersonik drone'lara kadar yeni envanteri sıralayan Naini, "Direniş ekseni yenilmez" mesajını verdi – İsrail ve ABD üsleri hedef tahtasında.

Bu açıklama, Hürmüz Boğazı'ndaki son tatbikatlarla örtüşüyor; DMO birlikleri gece gündüz yeni roket bataryalarını konuşlandırıyor. Naini, "Düşman provokasyon yaparsa, yanıtımız kıyamet gibi olacak" diyerek caydırıcılığı pekiştirdi. Yemen Husileri ve Lübnan Hizbullah'ından "Yanınızdayız" selamı yağarken, İran halkı sokaklarda "Ölüm ABD'ye!" marşlarıyla tempo tutuyor.

Uzmanlar işaret ediyor: İran'ın yeni kapasitesi, balistik menzilleri 3000 km'ye çıkardı, siber savaş birimleri devrede. Tel Aviv'de siren provaları artarken, direniş yanlıları zaferi kokluyor – Naini'nin sözleri, emperyalist hesapları bozdu. Tahran tetikte, büyük gün yaklaşıyor.