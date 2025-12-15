Yerleşimci Çeteleri Filistin Topraklarını İşgal Etti: Halk Direnişi Tarlaları Koruyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria'nın verimli ovalarında yerleşimci sürüleri, İsrail tanklarının gölgesinde Filistin tarlalarına daldı – zeytin ağaçları kökünden söküldü, su kuyuları kapatıldı. Köylüler sabahleyin tarlalarına vardıklarında buldozerlerle karşılaştı; işgalciler "Burası bizim" tabelaları çakarken, halk öfkeyle ayağa kalktı. Son 24 saatte üç köyde benzer gasp vakası yaşandı, yüzlerce dönüm arazi el değiştirdi.

Filistinli çiftçiler traktörleriyle barikat ördü, kadınlar ön safta taş topladı: "Bu topraklar dedelerimizin emaneti, yerleşimcilere yedirmeyeceğiz!" Direniş komiteleri sahaya indi, sosyal medyada gasp görüntüleri viral oldu – uluslararası gözlemciler bile "Sistematik etnik temizlik" diyor. Hamas'tan "Her gasp bir roket doğurur" uyarısı geldi, yerel milisler gece nöbetlerine başladı.

Bu saldırılar, Filistin direnişini daha da kenetliyor; köylüler dayanışma ağları kurdu, Ürdün Vadisi'nde protestolar büyüyor. İşgalciler ne kadar zorlarsa zorlasın, halk biliyor: Topraklar direnişle özgürleşecek, emperyalist destekler boşa gidecek.