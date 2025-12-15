  1. Ana Sayfa
Velayeti'den Direniş Güçlerine Net Mesaj: İran Desteği Kesintisiz Devam Edecek!

15 Aralık 2025 - 18:02
News ID: 1762245
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran'ın cephelerdeki direniş güçlerine desteğini sonuna kadar sürdüreceğini bir kez daha vurguladı. "Emperyalistlere karşı direnişimiz tavizsiz" diyerek Hizbullah ve müttefiklere moral aşıladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'dan yükselen ses bölgeyi ayağa kaldırdı: Ali Ekber Velayeti, Hamenei'nin talimatıyla yaptığı açıklamada "Cephelerdeki kardeşlerimize desteğimiz sonsuz, füze de istihbarat da hazır" diye konuştu. Son haftalarda Lübnan, Yemen ve Filistin hatlarına yapılan sevkiyatlar ikiye katlandı; Devrim Muhafızları konvoyları gece gündüz yolda.

Velayeti, Tel Aviv ve Washington'un baskılarına rest çekti: "Direniş güçleri yalnız değil, İran arkalarında dağ gibi duruyor!" Hizbullah sahasından anında teşekkür yağdı, Nasrallah çevresi "Bu destek zaferin anahtarı" dedi. Yemen Husileri füze rampalarını çevirdi, Filistin direnişi roketlerle selam gönderdi – emperyalist üsler alarmda.

Bu teyit, direniş eksenini kenetliyor; halk sokaklarda "İran'la direniş yenilmez!" marşları söylüyor. Uzmanlar net: Velayeti'nin sözleri, yeni bir saldırı dalgasının habercisi – işgalciler ne kadar abanırssa abansın, Tahran-Beyrut-Sana hattı kırılmaz.

