Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan'ın köylerinde barışa dönüş hayalleri İsrail jetlerinin sirenleriyle paramparça oldu: Son 72 saatte 12 inşaat alanı, su arıtma tesisi ve jeneratör konvoyları vuruldu, enkaz altında siviller kaldı. BM raporları bile "Kasıtlı engelleme" diyor ama Tel Aviv "terör altyapısı" yalanını sürdürüyor – gerçek, halkı sürgünde tutma oyunu.

Direniş cephesi sahaya indi: Hizbullah timleri enkaz kurtarma ekiplerini koruyor, yerel gönüllüler "Evlerimizi yeniden kuracağız, işgalciler kaçacak!" diye barikat örüyor. Beyrut'tan Sana'ya dayanışma sel oldu; İran sevkiyatları inşaat malzemesi olarak gizli yollardan ulaşıyor. Köylüler traktörlerle yol açıyor, kadınlar ön safta molotof hazırlıyor – son çatışmada 4 İsrail drone'u düşürüldü.

Bu vahşet, Lübnan direnişini ateşliyor; sosyal medyada #SouthLebanonRises etiketi milyonlara ulaştı. Uzmanlar uyarıyor: İsrail'in yıkım furyası, Hizbullah'ı daha da güçlendiriyor – halk biliyor, yeniden yapılanma direnişle gelecek, emperyalist jetler boşuna uğulduyor.