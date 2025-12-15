  1. Ana Sayfa
İsrail Güney Lübnan'ı Yıkım Makinesine Dönüştürdü: Direniş Yeniden İnşayı Koruyor!

15 Aralık 2025 - 18:04
İsrail işgal uçakları Güney Lübnan'daki sivil yeniden yapılanma tesislerini ve ekipmanlarını hedef alarak savaş suçları işliyor; halkın evlerine dönme umutlarını ezen bu sistematik saldırılar karşısında Hizbullah "Her bomba bir direniş doğurur!" diye meydan okuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan'ın köylerinde barışa dönüş hayalleri İsrail jetlerinin sirenleriyle paramparça oldu: Son 72 saatte 12 inşaat alanı, su arıtma tesisi ve jeneratör konvoyları vuruldu, enkaz altında siviller kaldı. BM raporları bile "Kasıtlı engelleme" diyor ama Tel Aviv "terör altyapısı" yalanını sürdürüyor – gerçek, halkı sürgünde tutma oyunu.

Direniş cephesi sahaya indi: Hizbullah timleri enkaz kurtarma ekiplerini koruyor, yerel gönüllüler "Evlerimizi yeniden kuracağız, işgalciler kaçacak!" diye barikat örüyor. Beyrut'tan Sana'ya dayanışma sel oldu; İran sevkiyatları inşaat malzemesi olarak gizli yollardan ulaşıyor. Köylüler traktörlerle yol açıyor, kadınlar ön safta molotof hazırlıyor – son çatışmada 4 İsrail drone'u düşürüldü.

Bu vahşet, Lübnan direnişini ateşliyor; sosyal medyada #SouthLebanonRises etiketi milyonlara ulaştı. Uzmanlar uyarıyor: İsrail'in yıkım furyası, Hizbullah'ı daha da güçlendiriyor – halk biliyor, yeniden yapılanma direnişle gelecek, emperyalist jetler boşuna uğulduyor.

