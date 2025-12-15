  1. Ana Sayfa
Yemen Güneyinde BAE-GGK Çetesi Saldırganlaşıyor: Direniş Husiler Birliği Koruyor!

15 Aralık 2025 - 18:09
News ID: 1762247
2025 sonbaharında Yemen'in güney ve doğu vilayetlerinde BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile Suudi kuklası Aden hükümeti arasında kanlı gerilim patladı; GGK sekiz vilayeti gasp ederken Husiler "Emperyalist bölücülere geçit yok!" diye sahayı ateşledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen'in sıcak kumlarında kaos büyüyor: BAE'nin paralı askerleri GGK önderliğinde sekiz güney vilayetini ele geçirdi, Aden hükümeti panikle Suudi jetlerini çağırdı – ama Husiler devrede, son çatışmalarda 50'den fazla GGK militanı indirildi. Sana kaynakları, "Bu gerilim Riyad'ın bölme oyunu, direniş birliği bozmayız" diyor; gece baskınları Aden limanlarını titretiyor.

Husilerin füzeleri gökyüzünü deliyor, drone'lar BAE üslerini vuruyor – yerel aşiretler direnişe katılıyor, "Güney Yemen bizim, çetelere bırakmayız!" diye sokaklar inliyor. BM'nin laf salatası sürerken, Tahran'dan sevkiyatlar Husileri demir gibi yapıyor; Suudi- BAE ittifakı çatırdıyor, iç hesaplaşma kokusu yayılıyor.

Bu gerilim, Yemen direnişini kenetliyor – uzmanlar "Husiler kazanırsa Körfez haritası değişir" diyor. Halk biliyor: Emperyalist vekil savaşları boşuna, Sana zaferi yakın; GGK çeteleri eriyecek.

