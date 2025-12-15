Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen'in sıcak kumlarında kaos büyüyor: BAE'nin paralı askerleri GGK önderliğinde sekiz güney vilayetini ele geçirdi, Aden hükümeti panikle Suudi jetlerini çağırdı – ama Husiler devrede, son çatışmalarda 50'den fazla GGK militanı indirildi. Sana kaynakları, "Bu gerilim Riyad'ın bölme oyunu, direniş birliği bozmayız" diyor; gece baskınları Aden limanlarını titretiyor.

Husilerin füzeleri gökyüzünü deliyor, drone'lar BAE üslerini vuruyor – yerel aşiretler direnişe katılıyor, "Güney Yemen bizim, çetelere bırakmayız!" diye sokaklar inliyor. BM'nin laf salatası sürerken, Tahran'dan sevkiyatlar Husileri demir gibi yapıyor; Suudi- BAE ittifakı çatırdıyor, iç hesaplaşma kokusu yayılıyor.

Bu gerilim, Yemen direnişini kenetliyor – uzmanlar "Husiler kazanırsa Körfez haritası değişir" diyor. Halk biliyor: Emperyalist vekil savaşları boşuna, Sana zaferi yakın; GGK çeteleri eriyecek.