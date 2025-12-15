Nebatiye'de İsrail Dronesu Katliamı: 2 Şehit, Direniş Misilleme Hazırlığında!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nebatiye'nin sakin köy yollarında İsrail drone'ları cehennemi kustu: Sabah saatlerinde gelen sinsi saldırı, 2 yiğit direnişçiyi şehit etti, bir köylü enkaz altında kaldı. Yerel hastaneler alarmda, halk enkaz başında dua ediyor – Siyonist medya "hedef vurduk" diye övünürken, Lübnan direnişi öfkeyle ayağa kalktı.

Hizbullah sahasından jet hızıyla cevap: "Şehitlerimizin kanı roket olur, Nebatiye'den Tel Aviv'e yolumuz var!" Komutanlar sınır hatlarında toplandı, yeni nesil füzeler rampalara yüklendi. Son aylarda benzer drone saldırılarına 7 misilleme yapıldı, Golan'da sirenler çaldı – İran ve Yemen'den dayanışma sel oldu.

Bu katliam, Güney Lübnan direnişini daha da kenetledi; köylüler gönüllü nöbet tutuyor, "İşgalciler her vurduğunda çoğalıyoruz!" diye slogan atıyor. Uzmanlar net: İsrail'in insansız cinayetleri Hizbullah'ı güçlendiriyor, büyük hesaplaşma kapıda – şehitler feda olsun, zafer yakın.