  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Nebatiye'de İsrail Dronesu Katliamı: 2 Şehit, Direniş Misilleme Hazırlığında!

15 Aralık 2025 - 18:12
News ID: 1762251
Nebatiye'de İsrail Dronesu Katliamı: 2 Şehit, Direniş Misilleme Hazırlığında!

Siyonist işgal ordusunun Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde İHA'larla düzenlediği alçak saldırıda 2 direnişçi şehit düştü, 1'i ağır 1 sivil yaralandı. Hizbullah cephesi "Bu kan yerde kalmayacak!" diye haykırdı, Tel Aviv'e füze yağmuru sinyali verdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nebatiye'nin sakin köy yollarında İsrail drone'ları cehennemi kustu: Sabah saatlerinde gelen sinsi saldırı, 2 yiğit direnişçiyi şehit etti, bir köylü enkaz altında kaldı. Yerel hastaneler alarmda, halk enkaz başında dua ediyor – Siyonist medya "hedef vurduk" diye övünürken, Lübnan direnişi öfkeyle ayağa kalktı.

Hizbullah sahasından jet hızıyla cevap: "Şehitlerimizin kanı roket olur, Nebatiye'den Tel Aviv'e yolumuz var!" Komutanlar sınır hatlarında toplandı, yeni nesil füzeler rampalara yüklendi. Son aylarda benzer drone saldırılarına 7 misilleme yapıldı, Golan'da sirenler çaldı – İran ve Yemen'den dayanışma sel oldu.

Bu katliam, Güney Lübnan direnişini daha da kenetledi; köylüler gönüllü nöbet tutuyor, "İşgalciler her vurduğunda çoğalıyoruz!" diye slogan atıyor. Uzmanlar net: İsrail'in insansız cinayetleri Hizbullah'ı güçlendiriyor, büyük hesaplaşma kapıda – şehitler feda olsun, zafer yakın.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha