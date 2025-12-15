Tuğgeneral Naini'den Savaş Uyarısı: İran Yeni Silah Gücüyle Düşmanı Ezerek Yanıt Verecek!

News ID: 1762254

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, herhangi bir savaşta İran'ın düşmanlarına "yeni ve üstün askeri kapasiteler"le ezici karşılık vereceğini ilan etti. "Emperyalistlere karşı direnişimiz son teknolojiyle donanmış" diyerek Tel Aviv ve Washington'u titretti.