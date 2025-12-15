Tuğgeneral Naini'den Savaş Uyarısı: İran Yeni Silah Gücüyle Düşmanı Ezerek Yanıt Verecek!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'daki basın odasında Tuğgeneral Ali Muhammed Naini mikrofonu kapıp net konuştu: "Olası çatışmada düşmanlarımız, İran'ın yenilenmiş askeri gücünü ilk kez tadacak – hipersonik füzeler, gelişmiş drone filoları ve siber ordumuz hazır." Bu açıklama, son Hürmüz tatbikatlarında sergilenen yeni envanterle örtüşüyor; DMO birlikleri gece gündüz sahada prova yapıyor.
Naini sözlerini caydırıcılıkla taçlandırdı: "Direniş ekseni Tahran-Beyrut-Sana hattı kırılmaz, provokasyonlara kıyamet gibi cevap!" Hizbullah ve Husilerden anında "Destek bizimle" selamı yağdı; sosyal medyada #IranStrong etiketi milyonlara ulaştı. Halk sokaklarda "Ölüm İsrail'e!" marşlarıyla coşarken, İsrail medyası panikle "İran tehdidi zirvede" manşetleri attı.
Uzmanlar vurguluyor: Naini'nin çıkışı, balistik menzillerin 4000 km'ye çıktığını işaret ediyor – ABD üsleri hedefte. Direniş yanlıları zafer kokusu alıyor; bu uyarı, emperyalist hesapları bozdu, büyük günün habercisi.
