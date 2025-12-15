  1. Ana Sayfa
Tuğgeneral Naini'den Savaş Uyarısı: İran Yeni Silah Gücüyle Düşmanı Ezerek Yanıt Verecek!

15 Aralık 2025 - 18:15
Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, herhangi bir savaşta İran'ın düşmanlarına "yeni ve üstün askeri kapasiteler"le ezici karşılık vereceğini ilan etti. "Emperyalistlere karşı direnişimiz son teknolojiyle donanmış" diyerek Tel Aviv ve Washington'u titretti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'daki basın odasında Tuğgeneral Ali Muhammed Naini mikrofonu kapıp net konuştu: "Olası çatışmada düşmanlarımız, İran'ın yenilenmiş askeri gücünü ilk kez tadacak – hipersonik füzeler, gelişmiş drone filoları ve siber ordumuz hazır." Bu açıklama, son Hürmüz tatbikatlarında sergilenen yeni envanterle örtüşüyor; DMO birlikleri gece gündüz sahada prova yapıyor.

Naini sözlerini caydırıcılıkla taçlandırdı: "Direniş ekseni Tahran-Beyrut-Sana hattı kırılmaz, provokasyonlara kıyamet gibi cevap!" Hizbullah ve Husilerden anında "Destek bizimle" selamı yağdı; sosyal medyada #IranStrong etiketi milyonlara ulaştı. Halk sokaklarda "Ölüm İsrail'e!" marşlarıyla coşarken, İsrail medyası panikle "İran tehdidi zirvede" manşetleri attı.

Uzmanlar vurguluyor: Naini'nin çıkışı, balistik menzillerin 4000 km'ye çıktığını işaret ediyor – ABD üsleri hedefte. Direniş yanlıları zafer kokusu alıyor; bu uyarı, emperyalist hesapları bozdu, büyük günün habercisi.

