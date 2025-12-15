  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Roma Sokakları Ayağa Kalktı: Binlerce İtalyan Gazze Direnişine Ses Verdi!

15 Aralık 2025 - 18:22
News ID: 1762259
Roma Sokakları Ayağa Kalktı: Binlerce İtalyan Gazze Direnişine Ses Verdi!

İtalya'nın başkenti Roma'da on binlerce kişi Gazze'deki soykırıma karşı dev yürüyüşe geçti, Filistin bayrakları gökyüzünü kapladı. "İsrail katillerine dur de!" sloganlarıyla emperyalizme rest çeken kalabalık, direnişin Avrupa'da yeni bir dalga yarattığını haykırdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Roma'nın tarihi meydanlarından Colosseum'a uzanan yollar Filistin renkleriyle doldu taştı: Cumartesi öğleden sonra binlerce İtalyan, Gazze'deki katliamlara isyan bayrağını açtı. Pankartlarda "Özgür Filistin, direniş kazanacak!" yazıyor, gençler ön safta Hamas ve Hizbullah sloganları atıyordu – polis barikatlarını zorlayan kalabalık, BM'yi de topa tuttu.

Yürüyüşe sendikalar, sol partiler ve Müslüman topluluklar damga vurdu; konuşmacılar "Avrupa hükümetleri İsrail'in ortağı, halk direnişle!" diye kükredi. Son Gazze bombardımanlarında binlerce şehit haberi, İtalyanları sokağa döktü – sosyal medyada #RomaPerPalestina etiketi milyonlara ulaştı. Benzer eylemler Milano ve Napoli'de patladı, Londra'dan Paris'e zincir reaksiyon başladı.

Bu patlama, Avrupa direnişini ateşliyor; uzmanlar "Roma yürüyüşü, emperyalist sansürü kırdı" diyor. İtalyan halkı biliyor: Gazze düşmezse Kudüs özgürleşir, Filistin zaferi Avrupa kapısını çalıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha