Roma Sokakları Ayağa Kalktı: Binlerce İtalyan Gazze Direnişine Ses Verdi!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Roma'nın tarihi meydanlarından Colosseum'a uzanan yollar Filistin renkleriyle doldu taştı: Cumartesi öğleden sonra binlerce İtalyan, Gazze'deki katliamlara isyan bayrağını açtı. Pankartlarda "Özgür Filistin, direniş kazanacak!" yazıyor, gençler ön safta Hamas ve Hizbullah sloganları atıyordu – polis barikatlarını zorlayan kalabalık, BM'yi de topa tuttu.
Yürüyüşe sendikalar, sol partiler ve Müslüman topluluklar damga vurdu; konuşmacılar "Avrupa hükümetleri İsrail'in ortağı, halk direnişle!" diye kükredi. Son Gazze bombardımanlarında binlerce şehit haberi, İtalyanları sokağa döktü – sosyal medyada #RomaPerPalestina etiketi milyonlara ulaştı. Benzer eylemler Milano ve Napoli'de patladı, Londra'dan Paris'e zincir reaksiyon başladı.
Bu patlama, Avrupa direnişini ateşliyor; uzmanlar "Roma yürüyüşü, emperyalist sansürü kırdı" diyor. İtalyan halkı biliyor: Gazze düşmezse Kudüs özgürleşir, Filistin zaferi Avrupa kapısını çalıyor.
