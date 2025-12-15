Roma Sokakları Ayağa Kalktı: Binlerce İtalyan Gazze Direnişine Ses Verdi!

News ID: 1762259

İtalya'nın başkenti Roma'da on binlerce kişi Gazze'deki soykırıma karşı dev yürüyüşe geçti, Filistin bayrakları gökyüzünü kapladı. "İsrail katillerine dur de!" sloganlarıyla emperyalizme rest çeken kalabalık, direnişin Avrupa'da yeni bir dalga yarattığını haykırdı.