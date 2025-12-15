Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sydney'nin gölgesinde yeni detaylar su yüzüne çıkıyor: İbranice Kanal 13, öldürülen hahamın yıllardır Tel Aviv'de Gazze bombardımanlarını "kutsal emir" diye öven videolarını yayınladı – "Filistinlileri temizleyin" nutukları sosyal medyayı sardı. Avustralya polisi sessizken, direniş analistleri "Hedef seçimi tesadüf değil, Mossad imzası taşıyor" diyor.

Hahamın arşivleri bomba etkisi yaptı: Hamas'ı "şeytan" ilan edip yerleşimci çetelerine fetva veren bu figür, Sydney'deki "antisemit saldırı"yı meşrulaştırmak için biçilmiş kaftandı. Filistin dayanışma grupları sokaklara taştı, "Katil hahamın ölümü provokasyondu, gerçek suçlu İsrail!" pankartları sallandı. Avrupa'da benzer ifşalar zincir reaksiyon başlattı – Londra ve Berlin'de protestolar büyüyor.

Bu itiraf, Avustralya kamuoyunu sarstı; uzmanlar "İsrail istihbaratı, direnişi karalamak için kendi adamını feda etti" tezini güçlendiriyor. Direniş cephesi net: "Siyonist oyunlar bozuluyor, Filistin zaferi kapıda – provokatörler hesap verecek!"