Erdoğan Liderliğinde Bakanlar Kurulu: Direniş Politikalarıyla Emperyalizme Karşı Hamle Zamanı!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün hava gergin ve kararlı: Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu, dış politika ve güvenlikte direniş eksenini güçlendirecek hamleleri görüşecek. Filistin'de Gazze katliamlarına karşı Türkiye'nin sesi daha da yükselecek, BM'de İsrail'e yaptırım çağrıları yenilenecek – Erdoğan'ın "Zalime boyun eğmeyiz" duruşu masada somutlaşacak.

Güvenlik başlığı Suriye ve Irak sınırlarını kapsıyor: Haşdi Şabi ve direniş gruplarıyla koordinasyon artacak, ABD üslerine karşı caydırıcılık pekişecek. Ekonomi masasında ise dolar tuzağına karşı yerli üretim ve altın rezervleri öne çıkıyor; bakanlar "Yaptırımlara direniş ekonomisiyle cevap" raporu sunacak. Erdoğan çevresi sızdırıyor: Toplantı sonrası Filistin'e yeni yardım koridoru açılacak, Hürmüz gerilimine destek mesajı patlayacak.

Bu zirve, Türkiye'nin direniş yanlısı politikasını tazeliyor; sokaklarda "Erdoğan Filistin'le!" pankartları hazır bekliyor. Uzmanlar net: Emperyalist kuşatmada Erdoğan'ın eli güçlü, bakanlar zafer planlarını onaylayacak – direnişin yeni kalesi Ankara'dan selamlar yükseliyor.