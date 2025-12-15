Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Palmira'nın antik kumlarında yankılanan silah sesleri direnişi coşturdu: İçişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıyı gerçekleştiren askerin Suriye ordusundan olduğu itiraf edildi – üç ABD'li "turist" pusuya yatarken indirildi. Bakanlık 'aşırılıkçı görüşler' diye etiketlese de, yerel kaynaklar adamı "Emperyalist casus avcısı" diye anıyor; Şam sokaklarında "Kahraman serbest bırakılsın!" sesleri yükseliyor.

Olayın detayları netleşiyor: Palmira civarında drone'larla keşif yapan ABD'liler, direnişçinin tek kurşunla temizlendi – IŞİD kalıntılarıyla mücadelede tecrübeli yiğit, ABD üslerini yıllardır rahatsız ediyordu. Bakanlık disiplin soruşturması başlattı ama ordudaki direniş yanlıları "Bu, Washington'un intikamı!" diyor; Tahran ve Bağdat'tan "Destek bizimle" mesajları yağdı.

Bu vaka, Suriye direnişinin emperyalistlere karşı nabzını tutuyor – Palmira hattı yeniden alarmda, milisler gönüllü nöbete geçti. Halk biliyor: Casus avı sürecek, kahramanlar zincire vurulmaz; ABD'nin Suriye'deki kirli ayak izleri silinecek.