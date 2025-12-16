Lavrov Esad'a İhanet Suçlamalarını Yalanladı: Avrupa'yı İran ve Ukrayna Üzerinden Sert Eleştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu. Beşar Esad'a karşı "ihanet" suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Lavrov, "Bu tür iddialar, Suriye halkının istikrar arayışını baltalamak isteyenlerin uydurmasıdır. Rusya, Şam yönetiminin yanında dimdik durmaya devam edecek" dedi.

Lavrov'un hedefinde bu kez Avrupa Birliği vardı. İran'a karşı uygulanan yaptırımları "düşmanca ve yıkıcı" olarak niteleyen bakan, Brüksel'in Tahran'ı köşeye sıkıştırma çabalarının bölgedeki gerilimi tırmandırdığını savundu. "Avrupa, kendi ekonomik çıkarlarını Ortadoğu'nun huzursuzluğuna feda ediyor" diye ekledi.

Ukrayna krizine de değinen Lavrov, Batı'nın Kiev'e silah yardımlarını sürdürmesini "savaş kışkırtıcılığı" olarak tanımladı. Son dönemde artan çatışmalara işaret ederek, "Avrupa'nın bu politikaları, sadece kendi kıtalarını değil, küresel barışı da riske atıyor" uyarısında bulundu. Lavrov, Rusya'nın diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü, ancak "düşmanlıklara göz yummayacağını" belirtti.

Bu açıklamalar, Suriye'deki muhalif grupların son günlerde Esad rejimine yönelik yeni suçlamalarının ardından geldi. Moskova, Şam'la stratejik ortaklığını güçlendirmek için askeri ve ekonomik desteklerini artırmıştı. Lavrov'un sözleri, uluslararası arenada Rusya'nın pozisyonunu pekiştirmesi açısından dikkat çekiyor.