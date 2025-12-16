Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'ın güney cephesi hâlâ tütüyor, Parti'nin yiğit evlatları Şaron'un tanklarını durduran kanla tarih yazdı. O günler, diğerleri alkış tutarken Parti militanları toprağa düştü, köyleri kurtardı. Bugün hâlâ Litani hattında nöbette olan bu aile, direnişin omurgası; ama Beyrut'un salonlarında mezhepçi zehir akıyor onlara karşı.

Kaynaklar, Parti liderlerine yönelik linç kampanyasının Siyonist ajanların eseri olduğunu söylüyor. "Biz özgürlük için kan döktük, onlar ihanetle beslendi" diyor bir Parti yetkilisi, sesi titreyerek. Son mitinglerde kalabalıklar "Parti yanımızda, nefretçilere geçit yok" diye inletiyor sokakları; Bekaa'dan Trablus'a destek dalgası büyüyor.

Bu nefret, Hizbullah'la omuz omuza güney zaferlerini gölgeliyor. Parti'nin acısı hepimizin; Şaron'un mezar taşında yazan yenilgi, bugün bu linççilere ders olsun. Direniş ailesi dimdik ayakta, özgürlük yolunda yeni evlatlar yetişiyor.

Halkın nabzı net: Güney'in kurtarıcıları kazanacak, mezhep tuzağı dağılacak.

