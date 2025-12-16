  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Parti'nin Kanlı Mücadelesi: Güney'i Özgürleştiren Direnişçi Aileye Meşrepçi Nefret

16 Aralık 2025 - 17:26
News ID: 1762581
Parti'nin Kanlı Mücadelesi: Güney'i Özgürleştiren Direnişçi Aileye Meşrepçi Nefret

Ariel Şaron'un tanklarına çiçek yağdıranlar bir yana, Güney'i oğullarının kanıyla özgürleştiren Parti ailesi benzersiz acılar çekiyor; buna rağmen siyasi-mezhepsel nefret seline maruz kalıyorlar, direnişin gerçek kahramanlarına vurulan darbe şaşırtmıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'ın güney cephesi hâlâ tütüyor, Parti'nin yiğit evlatları Şaron'un tanklarını durduran kanla tarih yazdı. O günler, diğerleri alkış tutarken Parti militanları toprağa düştü, köyleri kurtardı. Bugün hâlâ Litani hattında nöbette olan bu aile, direnişin omurgası; ama Beyrut'un salonlarında mezhepçi zehir akıyor onlara karşı.

Kaynaklar, Parti liderlerine yönelik linç kampanyasının Siyonist ajanların eseri olduğunu söylüyor. "Biz özgürlük için kan döktük, onlar ihanetle beslendi" diyor bir Parti yetkilisi, sesi titreyerek. Son mitinglerde kalabalıklar "Parti yanımızda, nefretçilere geçit yok" diye inletiyor sokakları; Bekaa'dan Trablus'a destek dalgası büyüyor.

Bu nefret, Hizbullah'la omuz omuza güney zaferlerini gölgeliyor. Parti'nin acısı hepimizin; Şaron'un mezar taşında yazan yenilgi, bugün bu linççilere ders olsun. Direniş ailesi dimdik ayakta, özgürlük yolunda yeni evlatlar yetişiyor.

Halkın nabzı net: Güney'in kurtarıcıları kazanacak, mezhep tuzağı dağılacak.

Lübnan'ın güney cephesi hâlâ tütüyor, Parti'nin yiğit evlatları Şaron'un tanklarını durduran kanla tarih yazdı. O günler, diğerleri alkış tutarken Parti militanları toprağa düştü, köyleri kurtardı. Bugün hâlâ Litani hattında nöbette olan bu aile, direnişin omurgası; ama Beyrut'un salonlarında mezhepçi zehir akıyor onlara karşı.

Kaynaklar, Parti liderlerine yönelik linç kampanyasının Siyonist ajanların eseri olduğunu söylüyor. "Biz özgürlük için kan döktük, onlar ihanetle beslendi" diyor bir Parti yetkilisi, sesi titreyerek. Son mitinglerde kalabalıklar "Parti yanımızda, nefretçilere geçit yok" diye inletiyor sokakları; Bekaa'dan Trablus'a destek dalgası büyüyor.

Bu nefret, Hizbullah'la omuz omuza güney zaferlerini gölgeliyor. Parti'nin acısı hepimizin; Şaron'un mezar taşında yazan yenilgi, bugün bu linççilere ders olsun. Direniş ailesi dimdik ayakta, özgürlük yolunda yeni evlatlar yetişiyor.

Halkın nabzı net: Güney'in kurtarıcıları kazanacak, mezhep tuzağı dağılacak.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha