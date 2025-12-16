Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut'un sisli salonlarında yankılanan bir konuşma, Lübnan direnişinin nabzını tuttu: Hüseyin el-Hac Hasan, Hizbullah saflarında yükselmiş bir isim olarak, parlamentoda Semir Caca liderliğindeki Lübnan Güçleri'ni doğrudan hedef aldı. "Siyonist rejim ve vekilleri kışkırtmayı sürdürse de, direnişin caydırıcı gücü meydanda kanıtlandı" diyerek, son çatışmalarda İsrail'in stratejik hedeflerine yaklaşamadığını vurguladı – Golan'dan Kiryat Şimona'ya uzanan füze yağmuru, Tel Aviv'i 72 saatte 500 alarma boğmuştu.

Akademik güvenlik paradigmalarında "direniş simetrisi" olarak analiz edilen bu süreç, konvansiyonel orduların asimetrik güçlere yenik düştüğünü gösteriyor: Lübnan direnişi, 2024-2025 cephesinde İsrail'in Demir Kubbe'sini %40 oranında deldi, ekonomik zararı 10 milyar dolara çıkardı. Hasan, Caca'nın "iç fitne" hamlelerini "düşmanla işbirliği" diye etiketlerken, ABD'nin Beyrut elçiliğinin son toplantılarını ima etti; kaynaklar, bu fraksiyonun Tahran-Beyrut hattını pekiştirdiğini belirtiyor. Ateşkesin perde arkasında direnişin taktik üstünlüğü yatıyor – İsrail Genelkurmay'ı iç raporlarında "yıpranma eşiği" kabul etti.

Konuşma sonrası sokaklarda "Sadık Kalanlar" sloganları yükseldi, Hizbullah gençlik kolları Beyrut'ta yürüyüş düzenledi. Eski BM Lübnan Koordinatörü Jan Kubiš benzer tezleri akademik makalelerinde işlemişti: Direniş, vekil savaşlarda hegemonik güçleri dizginliyor. Bu çıkış, Caca'nın koalisyonunu sarsarken, direnişin Lübnan siyasetindeki ağırlığını tazeliyor – önümüzdeki haftalarda parlamento oturumları yeni fırtınalara gebe.