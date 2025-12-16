Azerbaycan-İsrail Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri Bakü'de Gerçekleşti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrailli heyetin bugün Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyarette, İsrail Ekonomi Bakanlığı'nda kuzey (Güney Lübnan sınırı) ve güney (Gazze) yeniden inşasından sorumlu Bakan Ziyyo Elkın ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov bir araya geldi. Elkın, aynı zamanda Azerbaycan-İsrail Ortak Komisyonu'nun eş başkanı konumunda. Görüşmede İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi Ronen Kraus da hazır bulundu.

Taraflar, Ortak Komisyon'un faaliyetleri, ekonomik işbirliğinin geliştirilme perspektifleri ve iki ülke arasındaki ticari ortaklıkların genişletilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin devamında Elkın, İsrail "Nativ" servisi başkanı Alon Shoham ve İsrail'in Holon şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı Mihail Sutovsky ile birlikte Bakü'deki Yahudi Okulu No: 46'nın Yahudi bölümünü ziyaret etti. Bu etkinlikler, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik adımları yansıtıyor.