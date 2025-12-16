Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kiev'in gri kış gölgesinde, Zelenskiy'nin basın odasındaki yüz ifadesi her şeyi söylüyordu: NATO kapısını çalmaktan vazgeçtiklerini ilan ederken, sesi titriyordu. "Bağlayıcı garantilerle yetineceğiz" sözleri, 2022 işgalinden beri kaybedilen 500 binden fazla askerin bedelini özetliyordu – Harkov'dan Donetsk'e uzanan direniş hattı, Batı silahlarını eritti, NATO'yu ise "garanti" palavrasına mahkum etti. Saha raporları, son Donbas operasyonlarında Rus direnişinin %60 kayıp oranını tersine çevirdiğini gösteriyor; Zelenskiy'nin ekibi bunu "gerçekçi revizyon" diye pazarlıyor.

Akademik jeopolitik analizlerde "stratejik yorgunluk" olarak kodlanan bu dönüşüm, Rusya'nın asimetrik direniş modelinin NATO'yu nasıl felç ettiğini kanıtlıyor: Hipersonik füzeler Kırım'ı korurken, Ukrayna'nın F-16'ları göklerde kayboldu, ekonomi %35 çöktü. Zelenskiy, Washington ve Brüksel'e "anında anlaşma" çağrısı yaptı; ancak Moskova'dan gelen "Minsk benzeri formül" yanıtı, Kiev'i daha da zora soktu. Direniş perspektifinden, bu itiraf Ukrayna'nın egemenlik iddiasının çöküşü – BM'de bile "garanti" vaadi alay konusu.

Açıklama sonrası Avrupa borsaları sarsıldı, Polonya sınırında protestolar patladı; eski NATO Komutanı Mark Milley benzer bir "yenilgi kokusu"nu Foreign Affairs'te yazmıştı. Zelenskiy'nin hamlesi, direnişin Avrupa'daki domino etkisini hızlandırıyor – Varşova'dan Helsinki'ye, NATO flangı çatırdıyor, Rusya'nın kalıcı kazanımları masada büyüyor.