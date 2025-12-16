Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Litani Nehri'nin güneyinde tansiyon yüksekken Lübnan Ordusu'nun üst düzey komutanları sahaya indi. Son turlarda, direniş güçleriyle koordineli hareket eden ordu birlikleri, stratejik noktalarda varlıklarını pekiştirdi. Diplomatik bir heyetin de katıldığı incelemelerde, İsrail medyasının "güvenlik açığı" yalanları tek tek belgelerle yalanlandı.

Komutanlar, "Bu bölgede direnişin demir yumruğu var, İsrail'in hayalleri burada son buluyor" mesajını verdi. Saha raporları, ordu ve direnişin ortak devriyelerinin, Siyonist tehditlere karşı caydırıcılığı artırdığını gösteriyor. Diplomatlar, hasar iddialarının tamamen uydurma olduğunu, aksine İsrail saldırılarının başarısız kaldığını fotoğraflarla kanıtladı.

Bu hamle, Beyrut'un Tel Aviv'e karşı net duruşunu yansıtıyor. Son haftalarda artan Siyonist provokasyonlara rağmen, Litani hattı direnişin kalesi olarak kaldı. Ordu kaynakları, "Her turumuz, işgalcilerin yenilgisini bir kez daha tescilliyor" diyor. Bölgedeki halk da ordunun bu adımlarını coşkuyla karşıladı, zafer sloganları yükseldi.

Uluslararası gözlemciler, Lübnan'ın bu saha diplomasisinin, İsrail'in propaganda savaşını boşa çıkardığını not ediyor. Direniş cephesi, Litani'nin güneyini kalıcı bir kale haline getirerek, barışın tek yolunun işgalin sonu olduğunu haykırıyor.