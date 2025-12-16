Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 7 Ekim direniş patlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti, ama İsrail'in perde arkasındaki hesapları yeni yeni su yüzüne çıkıyor. Bağımsız bir analiz raporu, Tel Aviv'in ilk aşamada "yönetilebilir kaos" yaratarak Gazze'yi zayıflatma hayalini, ardından "merkezi mühendis" modeliyle tüm bölgeyi kukla rejimlerle ele geçirme niyetini belgelerle ortaya koyuyor.

Raporun çarpıcı detayları, İsrail'in kaos döneminde sivilleri hedef alan bombardımanlarla direnişi sindirme peşinde koştuğunu, başarısız olunca rotayı değiştirerek "merkezi kontrol" mimarisine yöneldiğini gösteriyor. Bu planda, Gazze'nin kuzeyini fişek gibi vurup güneyi "güvenli bölge" kisvesiyle sömürmek var. Ama direnişin Roket ve füze yağmuru, bu senaryoyu paramparça etti.

Analizciler, "İsrail'in mühendislik oyunu, direnişin demir iradesi karşısında eriyip gitti" diyor. Son haftalarda artan saha raporları, Filistin direnişinin her cephede üstünlüğünü tescilliyor. Tel Aviv'in iç hesaplaşmaları da hızlandı; Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor, ordu içinden isyan sesleri yükseliyor.

Bu deşifre, direniş cephesine moral doping oldu. Halk sokaklarda zafer naraları atarken, analiz "Hegemonya hayali bitti, sıra tam bağımsızlıkt a" mesajını veriyor. Uluslararası kamuoyu da İsrail'in yalanlarını daha net görüyor, Filistin davası küresel vicdanı ayağa kaldırıyor.