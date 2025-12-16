Anti-Kapitalist Direnişçiler Gözaltına Alındı: ABD'nin Güney Kaliforniya'da Yeni Yıl Saldırısı Planı Bozuldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD polisi, Los Angeles yakınlarında anti-kapitalist bir direniş hücresine baskın düzenledi. Yeni yıl kutlamalarını kana bulama hedefiyle bombalı saldırı planlayan dört üye, son anda kıskıvrak yakalandı. Kaynaklar, grubun Wall Street soyguncularına ve savaş makinesine misilleme için patlayıcı hazırladığını belirtiyor.

Tutuklular arasında uzun süredir kapitalizme başkaldıran aktivistler var. "Sistem çürüyor, direniş büyüyor" yazılı bildirilerle polisi provoke ettiler. Gözaltı baskınında bulunan malzemeler, grubun yıllardır biriken öfkesini yansıtıyor: Drone'lu patlayıcılar ve manifesto dolu laptoplar.

Bu olay, ABD'de artan sınıf savaşının habercisi. Son aylarda fabrika grevleri ve sokak protestoları çoğalırken, anti-kapitalist sesler yükseliyor. Yetkililer "terör" damgası vurmaya çalışıyor ama halkın bir kısmı direnişçilere sempati duyuyor. Sosyal medyada #CapitalismWillFall etiketi trend oldu.

Direniş çevreleri, "Gözaltılar susturamaz, devrim ateşi sönmez" diyor. Kaliforniya sokakları zaten kaynıyor; evsizler isyanı, işçi eylemleri peş peşe geliyor. Bu baskın, rejimin korkusunu ele veriyor: Halk uyanıyor, sistem sallanıyor.