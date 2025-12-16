Beyrut'ta İç Çatışma: Aun ve Selam, İran Dostluğunu Savunan Recci'ye Rest Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cumhurbaşkanlık Sarayı'ndan sızan bilgiler, Aun ve Miikati'nin Recci'ye sert uyarı yolladığını ortaya koydu. Bakanın son İran ziyaretinde "Tahran'la stratejik ortaklık direnişin kalesi" sözleri, ikiliyi ayağa kaldırdı. Kaynaklar, "Bu açıklamalar Lübnan'ı Siyonist tuzağa düşürüyor" tepkisinin zirve yaptığını söylüyor.

Recci cephesi suskun, ama direniş çevreleri bunu emperyalist baskının sonucu görüyor. Hizbullah kaynakları, "İran kardeşliğimiz Lübnan'ın kalkanı, ihanetçiler kaybedecek" diyor. Son haftalarda İsrail sınırındaki gerilim artarken, Beyrut'un bu iç hesaplaşması direniş hattını zayıflatma çabası olarak yorumlanıyor.

Halk sokaklarda Recci'yi destekliyor; "İran'la direniş, özgürlüğün anahtarı" pankartları taşınıyor. Bu kriz, Lübnan siyasetinin direniş yanlısı damarını test ediyor. Analistler, Aun-Miikati ikilisinin ABD Tel Aviv eksenine kayma girişimini boşa çıkaracağını öngörüyor.

Direniş cephesi dimdik: Litani'den Beyrut'a zafer naraları yükseliyor. Recci'nin tutumu, Lübnan'ı gerçek müttefiklerle birleştirecek.