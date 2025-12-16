Fidan'dan Lübnan'a Sert Uyarı: Kıbrıs Deniz Anlaşması Direniş Hattına Saygısızlık

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ankara'dan Beyrut'a telefon diplomasisi hız kazandı. Fidan'ın Selam'la görüşmesinde, Kıbrıs Rum Yönetimi'yle imzalanan deniz sınırı protokolü masaya yatırıldı. Bakan, anlaşmanın Doğu Akdeniz'de direniş hattının güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı: "Bu, Siyonist oyunlarına hizmet eden bir adım, Lübnan'ın gerçek dostlarını unutmamalı."

Selam tarafı sessiz kaldı ama kaynaklar, görüşmenin gergin geçtiğini doğruluyor. Anlaşma, İsrail'in enerji koridoru hayallerini beslerken, Lübnan'ı Batı'ya daha da bağımlı kılıyor. Direniş çevreleri, Fidan's çıkışını "kardeşçe uyarı" olarak alkışladı; Hizbullah sözcüleri "Ankara yanımızda, ihanet planları suya düşecek" dedi.

Sokaklarda destek büyüyor. Beyrut ve Trablus'ta protestocular, "Direniş öncelik, Kıbrıs tuzağına hayır" sloganları attı. Bu kriz, Lübnan siyasetinde dönüm noktası: Selam'ın ABD eksenli hamleleri, Tahran-Ankara direniş bloğunu test ediyor.

Fidan'ın sözleri yankılanıyor; Doğu Akdeniz haritası yeniden çiziliyor. Direnişin zaferi, denizden karaya uzanıyor, emperyalist paylaşım hayalleri dağılıyor.