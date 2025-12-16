ABD-İsrail Tuzağı: Lübnan Güneyinde Sivil Aramalarına "Doğrulama" Kılıfı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon'un masaya sürdüğü teklif, Lübnan'ı yeni bir tuzağa çekiyor. İsrail'in "güvenlik" yalanlarıyla desteklediği mekanizma, ordu birliklerini Litani güneyindeki köylere salıp ev ev arama yaptıracak. Kaynaklar, bunun direniş tünellerini ve cephaneliklerini ifşa etme operasyonu olduğunu söylüyor; ABD elçileri Beyrut'ta kulis çeviriyor.

Direniş cephesi öfkeli: Hizbullah saha komutanları, "Bu, Siyonist ajanlarını sivil kıyafetle sokma planı, Lübnan ordusu tuzağa düşmeyecek" diyor. Son saldırılarda direnişin füze yağmuruyla püskürttüğü İsrail, şimdi vekil ordularla intikam peşinde. Halk toplantılarında "Ordumuz direnişle omuz omuza, ihanet yok" sesleri yükseliyor.

Beyrut sokakları karışık; bazı siyasetçiler ABD parasını koklarken, direniş yanlıları meydanları dolduruyor. Bu teklif, ateşkes masasını dinamitleyecek nitelikte: Lübnan güneyi kale, arama ekipleri hedef tahtası olur. Tel Aviv'in hayalleri yine suya düşüyor.

Uluslararası arenada Yemen'den Filistin'e direniş zinciri güçlenirken, ABD'nin bu hamlesi boşa çıkıyor. Lübnan, işgalcilerin son çırpınışını ezip geçecek.