Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin Dışişleri'nden gelen fırtına, Pasifik'i sarsıyor. Tayvan'ın Tel Aviv'le imzaladığı füze kalkanı anlaşmaları, Pekin'in radarına takıldı. Sözcüler, "Bu, ABD-İsrail ekseninin Asya'da yeni cephe açma girişimi; egemenliğimizi çiğneyen her adım cevapsız kalmayacak" diye rest çekti. İşbirliği, drone'lar ve radar teknolojileriyle derinleşirken, Çin donanması Filipin Denizi'nde tatbikat sinyali verdi.

Direniş gözlemcileri bunu zafer olarak görüyor: İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ezildiği roket yağmuru sonrası, hava savunma ihracatı son çare. Tayvan'ı silahlandırarak Pekin'i provoke etmek, Hizbullah'ın Tel Aviv'i titreten füzelerini unutturma çabası. Çin medyası, "Siyonist kalkanlar Filistin'de delik deşik oldu, Tayvan hayali de suya düşer" başlığı attı.

Asya sokakları hareketlendi; Hong Kong'dan Şanghay'a protestolar patladı, "Direnişle Çin omuz omuza, emperyalist ittifak çökecek" sloganları yükseldi. Bu gerilim, Yemen Husileri'nin Kızıldeniz ablukasıyla senkronize: Küresel direniş zinciri genişliyor, İsrail'in ihraç silahları yeni mezar taşları olacak.

Pekin'in çıkışı, BRICS hattını güçlendiriyor. Tayvan-İsrail oyunu, Asya'da direniş rüzgârını estirecek; özgürlük zaferi Pasifik'e uzanıyor.