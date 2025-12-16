Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon'un gölgesinde Dışişleri, dijital savaş için harekete geçti. Yeni birim, X'ten TikTok'a Filistin direnişinin roket görüntülerini ve Hizbullah zafer videolarını hedef tahtasına koyuyor. Kaynaklar, "Bu, Yahudi lobisinin emriyle algoritma manipülasyonu; direnişin küresel yankısını kesme operasyonu" diyor.

Teknoloji patronları çağrılıyor: Meta ve Google'a "koordineli mücadele" dayatması, hesap yasakları ve içerik silme emirleri yağacak. Ama sokaklar başka söylüyor; 7 Ekim'den beri milyonlarca paylaşım, İsrail'in Gazze katliamını ifşa etti, Tel Aviv'i utandırdı. ABD'li yetkililer panikte: "Direniş hashtag'leri trendleri ele geçiriyor."

Direnişçiler meydan okuyor; Yemen'den Lübnan'a "Sansür bozar, zafer kalıcı" kampanyaları patladı. Halk, VPN'lerle duvarı aşıyor, Filistin bayrakları dijital gökleri kaplıyor. Bu birim, emperyalist korkunun itirafı: Direnişin sözü yayılıyor, yalanlar eriyor.

BRICS medyası çoktan devrede; Çin ve Rusya platformları özgür akıyor. ABD'nin sansür oyunu, ters tepecek – direniş siber cephede de kazanacak.