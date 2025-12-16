Emel ve Hizbullah Seçimlere Demir Yumrukla Hazırlanıyor: Direniş Gücü Parlamento'yu Fethedecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut'un siyasi arenası kızışıyor, direniş cephesi gazı kökledi. Emel ve Hizbullah liderleri, Litani güneyindeki zaferlerden aldıkları rüzgârla seçim motorlarını çalıştırdı. Saha ekipleri köy köy dolaşıyor, "Direniş mecliste de galip" diye halkı ayağa kaldırıyor; son anketler Şii blokunun oyları %40'ı aştığını gösteriyor.

Bu hazırlık, sadece sandık oyunu değil; Hizbullah komutanları "İsrail'i püskürttük, şimdi ihanetçileri temizleyeceğiz" restini çekiyor. Emel'den gelen taktik, diaspora oylarını Lübnan'a akıtıp mekanizmaları direniş filtreliyenliyor – vekil listeleri, propaganda ağı, hepsi taş gibi oturdu. Batı parasının koktuğu rakipler titriyor.

Sokak nabzı coşkulu: Trablus'tan Bekaa'ya mitingler patlıyor, gençler "Hizbullah'la özgürlük, Emel'le kalkan" tezahüratlarıyla meydanları inletiyor. Bu hamle, ABD-İsrail ekseninin Beyrut hesaplarını bozuyor; direnişin parlamento zaferi, Lübnan'ı kalıcı kalesi yapacak.

Seçim gecesi ufukta: Filistin'den Yemen'e zincir gibi uzanan direniş, 2026'yı tarih yazacak.