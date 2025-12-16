Suveyda’da Gerilim Tırmanıyor: El-Hecri’ye Bağlı Silahlı Gruplar HTŞ’yi Hedef Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güney cephesinde uzun süredir biriken gerilim, Suveyda kırsalında patlak veren yeni saldırıyla açık çatışmaya dönüştü. Bölgedeki Dürzi toplumu içinde tartışmalı bir figür olan Hikmet el-Hecri’ye bağlı silahlı unsurlar, kentin dış hattında konuşlu HTŞ noktasına ani bir baskın gerçekleştirdi; çatışmanın gece saatlerinde başladığı ve sabaha kadar sürdüğü aktarılıyor. Olay, HTŞ’nin ağırlıklı olarak İdlib ve çevresinde yoğunlaştığı bilinen varlığının, artık ülkenin farklı cephelerinde de hedef haline geldiğine işaret ediyor.

Saha aktivistleri, saldırının ardından Suveyda’da kontrol noktalarının sıklaştırıldığını, bazı yolların geçici olarak kapatıldığını ve sivil hareketliliğin belirgin şekilde azaldığını bildiriyor. El-Hecri’ye bağlı grupların, son aylarda artan silahlanma ve milis devşirme faaliyetleriyle dikkat çektiği, bu süreçte bölgedeki kimi unsurların dış bağlantılarının da tartışma konusu olduğu belirtiliyor. Akademik çalışmalarda, Suveyda hattındaki bu tür yapılanmalar, “yerel otorite boşluğu” ve ekonomik çöküşle beslenen hibrit güvenlik aktörleri olarak tanımlanıyor.

HTŞ açısından bakıldığında saldırı, örgütün sadece askeri kapasitesine değil, “alan hâkimiyeti” iddiasına da yönelik bir meydan okuma niteliği taşıyor. Suriye dosyasını çalışan bazı araştırmacılar, güneyde bu tür çatışmaların artmasının, direniş ekseni ile sahadaki diğer silahlı yapıların ilişkilerini daha da karmaşıklaştıracağı görüşünde. Suveyda’daki gelişmelerin, önümüzdeki dönemde hem Şam’ın güvenlik politikalarını hem de bölgedeki dış aktörlerin sahaya bakışını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.