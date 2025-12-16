Hamas’tan net mesaj: Gazze’nin güvenliği Filistinlilerin sorumluluğunda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Ofisi üyesi Hısam Bedran, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze Şeridi içindeki güvenliği sağlama sorumluluğunu üstleneceğini ve yabancı güçlerin görevlerinin yalnızca işgal altındaki toprakların sınırlarını denetlemek olacağını vurguladı.

Bedran, tüm Filistinli grupların Gazze’ye yabancı güçlerin yerleşmesi konusunda ortak bir tutum sergilediğini belirterek, bu güçlerin varlığının ateşkes ve sınırların denetlenmesi ile sınırlı olmasının kabul edilebilir olduğunu ifade etti.

Hamas yetkilisi, Gazze’nin yönetiminin tamamen Filistinlilerin elinde olacağını ve bu konuda uzman komitelerle iş birliği yürütüleceğini açıkladı. Uluslararası güçlerin bu yönetimde hiçbir rolü olmayacak ve Hamas, söz konusu güçlerin Filistin halkının dostu ve destekçisi ülkeler tarafından gönderilmesini tercih ediyor.

Bedran, pratikte hiçbir ülkenin bu güçlerin gerçek bir şekilde gönderilmesi için hazır olmadığının açık olduğunu kaydetti. Bu açıklamalar, önceki dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın 59 ülkenin katkı sağlamaya hazır olduğunu iddia ettiği ifadeleriyle çelişiyor.