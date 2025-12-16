Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sputnik Haber Ajansı Ukrayna cephesinden çarpıcı kayıplar bildirdi; son 24 saatte yaklaşık 500 Ukraynalının öldüğü belirtildi.

Rus güvenlik kaynaklarına göre, Rus güçleri Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 3. Mekanize Tugayı’na bağlı bir muharebe grubunu tamamen imha etti.

Kaynaklar, Ukrayna birliklerinin “Milov-Hatni” cephesinde 3. Mekanize Tugay’a bağlı ağır muharebe birimleriyle iki kez saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak şiddetli çatışmalar sonucu her iki operasyonun da başarısız olduğunu ve bir Ukrayna biriminin tamamen yok edildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, son 24 saat içinde bu cephede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 490’dan fazla militan, 25 araç, 4 lojistik depo, 3 elektronik harp istasyonu, 3 cephane deposu ve iki topçu birimini kaybetti.

Bakanlık daha önce, Rusya’nın özel askeri operasyon kapsamında Zaporoje bölgesindeki Varvarovka kasabasının kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.