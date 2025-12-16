18 Filistinli 25 yıldır Siyonist İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Esirler Araştırma Merkezi, Siyonist işgal rejiminin halen 18 Filistinli esiri 25 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak tutuklu bulundurduğunu ve bu uzun yıllar boyunca özgürlüğü hak ettiklerini açıkladı. Bu esirler, hapis süreleri boyunca onlarca aile bireyini ve sevdiklerini kaybetti.

Merkezin yöneticisi ve araştırmacısı Riyad El-Esker, esirlerin hayatlarının soğuk hapishane duvarları arasında tükenmekte olduğunu ve burada ya ölüm ya da hastalıkla dolu bir yaşamın onları beklediğini belirtti. Esirler, dünyadan gerçek bir destek görmeden yıllarını geçirmeye devam ediyor.

Esirler direnişin son üç aşamalı takasıyla yüzlerce eski esir ve ömür boyu hapse mahkûm olanların serbest bırakılmasına rağmen, Siyonist işgal rejimi hâlâ 250’den fazla “kıdemli esiri” hapiste tutuyor. Bunların arasında 25 yılı aşkın süredir esaret altında olan 18 kişi ve 30 yılı aşkın süredir hapis cezası çeken 10 esir bulunuyor.

El-Esker, esirlerin yalnızca medya rakamları olmadığını, aksine Siyonist rejimin yarattığı mezar niteliğindeki hapishaneler nedeniyle kurban haline gelmiş bireyler olduğunu vurguladı. Her esirin yaşam ve özgürlük mücadelesi ile ilgili bir hikayesi bulunuyor ve çoğu, anne, baba, çocuk ve kardeşlerini kaybettiği halde onlara veda edemedi.

Merkez yöneticisi, dünyanın insan hakları kuruluşlarının bu kahraman esirlere destek olamadığını ve Siyonist işgal güçlerine karşı etkili baskı kuramadığını ifade etti. Birçok esir, 70 yaşını geçmiş olup, ciddi hastalıklarla mücadele ediyor. Özellikle son iki yılda esirlerin koşulları ağırlaştırılmış, işkence ve kötü muameleler artmış durumda.

En kıdemli esirler arasında Filistin içinden üç kişi bulunuyor: İbrahim Abu Mukh, İbrahim Bayadsa ve İbrahim Abu Jaber. Yaklaşık 40 yıldır tutuklu olan bu esirlerin ömür boyu hapis cezası, 40 yıla düşürülmüş durumda ve birkaç ay içinde serbest bırakılmaları bekleniyor.

El-Esker, uluslararası toplumu, Filistinlilerin acılarına karşı aktif bir tutum almaya ve bu yaşlı esirlerin serbest bırakılması için müdahale etmeye çağırdı. Ayrıca Gazze’deki ateşkes aracılarından, eski esirlerin serbest bırakılması yönünde somut adımlar atmalarını talep etti.