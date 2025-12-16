  1. Ana Sayfa
Suriye’de azınlıklara yönelik baskılar sürüyor: Alevi aile kaçırıldı

16 Aralık 2025 - 18:59
Suriye’nin Humus kentinde Alevi bir aile, evlerine dönerken silahlı unsurlar tarafından kaçırıldı. Kalabalık bir mahallede gerçekleşen olay, ülkede artan güvensizlik ortamını bir kez daha gözler önüne sererken, Colani’ye bağlı silahlı grupların Alevi sivilleri sistematik biçimde hedef aldığına dair endişeleri güçlendirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’de yerel bir kaynak, Alevi bir ailenin, Humus kentinde bulunan Kerm el-Luz Mahallesi’nde evlerine döndükleri sırada silahlı unsurlar tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kaynak, söz konusu kaçırma olayının kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin, özellikle de olayın kalabalık ve yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde yaşanması nedeniyle, Suriye halkı arasında korku ve endişenin yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

Daha önce de Suriye’de Alevilerin, Colani’ye bağlı silahlı unsurların hedefi haline geldiğine dair çok sayıda rapor yayımlanmış, bu unsurların son dönemde Alevi sivillere yönelik kaçırma ve baskı eylemlerini artırdığı bildirilmişti. Yerel kaynaklar, bugüne kadar çok sayıda Alevi sivilin bu gruplar tarafından kaçırıldığını ve akıbetlerinin hâlâ bilinmediğini belirtiyor.

