Suriye’de azınlıklara yönelik baskılar sürüyor: Alevi aile kaçırıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’de yerel bir kaynak, Alevi bir ailenin, Humus kentinde bulunan Kerm el-Luz Mahallesi’nde evlerine döndükleri sırada silahlı unsurlar tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kaynak, söz konusu kaçırma olayının kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin, özellikle de olayın kalabalık ve yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde yaşanması nedeniyle, Suriye halkı arasında korku ve endişenin yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

Daha önce de Suriye’de Alevilerin, Colani’ye bağlı silahlı unsurların hedefi haline geldiğine dair çok sayıda rapor yayımlanmış, bu unsurların son dönemde Alevi sivillere yönelik kaçırma ve baskı eylemlerini artırdığı bildirilmişti. Yerel kaynaklar, bugüne kadar çok sayıda Alevi sivilin bu gruplar tarafından kaçırıldığını ve akıbetlerinin hâlâ bilinmediğini belirtiyor.