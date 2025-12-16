  1. Ana Sayfa
Karadeniz Üzerinden Gelen İHA Alarmı: Jetler Hedefi İmha Etti

16 Aralık 2025 - 19:03
News ID: 1762626
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz semalarında izinsiz uçuş yapan bir İHA'yı angaje ederek düşürdüğünü bildirdi. Bu müdahale, direniş ekseninin hava tehditlerine karşı uyanıklığını bir kez daha teyit ediyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karadeniz'in soğuk sularının üzerinde, radar ekranlarında beliren gölge anında tespit edildi: Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar havalandı, yaklaşan İHA'yı uyarı sinyalleriyle durdurmaya çalıştı, cevapsız kalınca ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın akşam saatlerindeki açıklaması net: "Hava sahamıza izinsiz giren araç etkisiz hale getirildi, enkaz Karadeniz'e gömüldü." Saha kaynakları, aracın muhtemelen Rus yapımı Orlan-10 tipi olduğunu, güney rotadan Odessa civarına yöneldiğini sızdırdı – son haftalarda benzer provokasyonlar %25 arttı.

Akademik güvenlik analizlerinde "gri bölge operasyonları" olarak sınıflanan bu tür uçuşlar, NATO'nun doğu kanadını test ediyor: Rusya'nın Karadeniz filosu, Ukrayna direnişinin deniz ablukasını delmek için İHA'ları öncü güç gibi kullanıyor. Türk müdahalesi, Ankara'nın "kırmızı çizgi" politikasını pekiştirirken, Moskova'dan gelen sessizlik dikkat çekici; Kremlin sözcüsü Peskov "bilgimiz yok" diye geçiştirdi. Direniş perspektifinden, bu olay Ukrayna'nın asimetrik taktiklerinin Rusya'yı zora soktuğunu gösteriyor – İHA kayıpları, Moskova'nın 2025 bütçesinde %15 delik açtı.

Olay sonrası Karadeniz'de devriye uçuşları yoğunlaştı, Ukrayna Savunma Bakanlığı dolaylı teşekkür mesajı yayınladı. Eski NATO generali Ben Hodges, "Türkiye'nin refleksi ittifakı kurtardı" yorumunu yaptı; ancak Şam ve Tahran kulislerinde "ortak düşmana karşı koordinasyon" fısıltıları dolaşıyor. Bu hava olayı, direnişin global yayılımında Karadeniz'i yeni bir satranç tahtası haline getiriyor.

