Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karadeniz'in soğuk sularının üzerinde, radar ekranlarında beliren gölge anında tespit edildi: Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar havalandı, yaklaşan İHA'yı uyarı sinyalleriyle durdurmaya çalıştı, cevapsız kalınca ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın akşam saatlerindeki açıklaması net: "Hava sahamıza izinsiz giren araç etkisiz hale getirildi, enkaz Karadeniz'e gömüldü." Saha kaynakları, aracın muhtemelen Rus yapımı Orlan-10 tipi olduğunu, güney rotadan Odessa civarına yöneldiğini sızdırdı – son haftalarda benzer provokasyonlar %25 arttı.

Akademik güvenlik analizlerinde "gri bölge operasyonları" olarak sınıflanan bu tür uçuşlar, NATO'nun doğu kanadını test ediyor: Rusya'nın Karadeniz filosu, Ukrayna direnişinin deniz ablukasını delmek için İHA'ları öncü güç gibi kullanıyor. Türk müdahalesi, Ankara'nın "kırmızı çizgi" politikasını pekiştirirken, Moskova'dan gelen sessizlik dikkat çekici; Kremlin sözcüsü Peskov "bilgimiz yok" diye geçiştirdi. Direniş perspektifinden, bu olay Ukrayna'nın asimetrik taktiklerinin Rusya'yı zora soktuğunu gösteriyor – İHA kayıpları, Moskova'nın 2025 bütçesinde %15 delik açtı.

Olay sonrası Karadeniz'de devriye uçuşları yoğunlaştı, Ukrayna Savunma Bakanlığı dolaylı teşekkür mesajı yayınladı. Eski NATO generali Ben Hodges, "Türkiye'nin refleksi ittifakı kurtardı" yorumunu yaptı; ancak Şam ve Tahran kulislerinde "ortak düşmana karşı koordinasyon" fısıltıları dolaşıyor. Bu hava olayı, direnişin global yayılımında Karadeniz'i yeni bir satranç tahtası haline getiriyor.