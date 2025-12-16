Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya güçleri insansız hava araçlarıyla düzenledikleri operasyonlar kapsamında Ukrayna silahlı unsurlarına ait 32 askeri mevziyi başarıyla hedef alarak imha etti. Söz konusu operasyonların Kramatorsk, Siversk ve Konstantinovka eksenlerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Ayrıca Rus güçlerinin, Ukrayna birliklerine ait 11 adet İHA kontrol merkezini de nokta atışıyla vurduğu kaydedildi. Bu saldırıların, Kiev yönetiminin sahadaki keşif ve saldırı kapasitesine ciddi darbe vurduğu vurgulandı.

Rus güvenlik kaynakları, Harkov ekseninde de Ukrayna saflarında yer alan çok sayıda askeri unsurun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının, Rus güçleriyle yaşanan çatışma eksenlerinde hava savunma unsurları tarafından düşürüldüğü belirtildi.