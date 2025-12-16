  1. Ana Sayfa
Rus İHA’larından Ukrayna mevzilerine ağır darbe: 32 nokta imha edildi

16 Aralık 2025 - 19:06
Rusya güçleri, Ukrayna krizinde sahadaki üstünlüğünü pekiştiren yeni bir operasyon dalgası kapsamında Kramatorsk, Siversk, Konstantinovka ve Harkov eksenlerinde Ukrayna silahlı unsurlarına ağır kayıplar verdirdi. İHA’larla gerçekleştirilen saldırılarda onlarca askeri mevzi ve çok sayıda drone kontrol merkezi imha edilirken, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Rusya güçleri insansız hava araçlarıyla düzenledikleri operasyonlar kapsamında Ukrayna silahlı unsurlarına ait 32 askeri mevziyi başarıyla hedef alarak imha etti. Söz konusu operasyonların Kramatorsk, Siversk ve Konstantinovka eksenlerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Ayrıca Rus güçlerinin, Ukrayna birliklerine ait 11 adet İHA kontrol merkezini de nokta atışıyla vurduğu kaydedildi. Bu saldırıların, Kiev yönetiminin sahadaki keşif ve saldırı kapasitesine ciddi darbe vurduğu vurgulandı.

Rus güvenlik kaynakları, Harkov ekseninde de Ukrayna saflarında yer alan çok sayıda askeri unsurun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının, Rus güçleriyle yaşanan çatışma eksenlerinde hava savunma unsurları tarafından düşürüldüğü belirtildi.

