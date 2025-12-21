Batı Şeria'da 19 yeni işgal birimine onay

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail'in faşist hükümeti, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ardından yasa dışı yerleşim inşası ve İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen Yahudi yerleşimlerinin tanınması ve Filistin topraklarının devlet arazisi ilan edilmesi kararlarıyla işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı ilhak etme çabasına hız verdi.

Haaretz gazetesinin haberinde, faşist Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planının "güvenlik kabinesi" toplantısında ele alındığı belirtildi. Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria’nın tamamına dağılan, işgalci yerleşimcilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005’te boşaltılan "Ganim" ve “Kadim” yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak. İşgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savunan Bakan Smotrich'in görev süresi boyunca, bölgede İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen ancak tanınma kararı alınan yasa dışı yerleşim sayısı 69'a yükseldi.