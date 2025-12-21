Ukrayna Savaşı Türkiye’nin Kapısına Dayandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna’da devam eden savaş, artık yalnızca bölgesel bir çatışma olmaktan çıkarak Türkiye’nin güvenlik çevresini doğrudan etkileyen bir boyut kazandı. Çankırı, İzmit ve Balıkesir’de Rusya’ya ait olduğu değerlendirilen insansız hava araçlarının bulunarak imha edilmesi, çatışmanın fiili etkilerinin Türkiye topraklarına kadar uzandığını gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu İHA’ların hangi amaçla ve nasıl Türkiye hava sahasına girdiğinin tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, olayların münferit olmadığına dikkat çekiliyor. Aynı dönemde Karadeniz’de bir Rus tankerine yönelik gerçekleştirildiği belirtilen şüpheli saldırı ise deniz güvenliği açısından alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Ankara’nın savaşın başından bu yana izlediği “denge stratejisi”, bu gelişmelerle birlikte daha kırılgan bir hale gelirken, uzmanlar Türkiye’nin artık yalnızca diplomatik değil, doğrudan ulusal güvenliğini ilgilendiren bir tabloyla karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Özellikle Karadeniz’de artan askeri ve hibrit faaliyetlerin, Türkiye’yi istemediği bir gerilim hattına çekme riski taşıdığı ifade ediliyor.

Bölgedeki direniş ve güç mücadelesinin yeni bir evreye girdiğine işaret eden değerlendirmelerde, Türkiye’nin egemenlik alanlarını hedef alan her türlü ihlale karşı caydırıcı ve net adımlar atmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Son gelişmeler, Ukrayna savaşının artık Ankara için uzaktan izlenen bir kriz olmaktan çıktığını ve doğrudan güvenlik meselesine dönüştüğünü ortaya koyuyor.