Yemen: Somali'deki Somalivarlığı askeri hedefimiz olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Yüksek Siyasi Konsey, Siyonist rejimin “Somaliland” olarak adlandırılan bölgeyi Somali Cumhuriyeti’nden ayrı bir yapı olarak tanıma ilanını; Somali Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı, bariz bir ihlal ve iç işlerine küstahça bir müdahale olarak nitelendirdi.

Konsey tarafından yayımlanan açıklamada, kardeş Somali halkıyla tam dayanışma vurgulanarak, Somali’nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal karar alma bağımsızlığını koruma yönündeki meşru ve vazgeçilmez hakkının altı çizildi.

Açıklamada, meşruiyeti gasp edilmiş bir yapıdan gelen bu tanıma kararı en sert ifadelerle kınanarak, söz konusu adımın Siyonist rejimin yayılmacı planlarının bir parçası olduğu; Arap ve Afrika bölgesinin güvenlik ve istikrarını sarsmayı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmeyi ve Arap-İslam ulusal güvenliğine zarar vermeyi hedeflediği vurgulandı.

Yemen Yüksek Siyasi Konsey, Siyonist rejimi Somali topraklarının herhangi bir bölümünü; saldırgan, istihbaratçı ve askerî ajandalarını hayata geçirmek için bir dayanak noktası hâline getirmeye yönelik her türlü girişim ve teşebbüsten kesin bir dille sakındırdı. Böyle bir adımın, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturacağı ve sonuçlarının yalnızca Somali ile sınırlı kalmayacağı uyarısı yapıldı.

Konsey, Somaliland bölgesinde Siyonist rejimle iş birliği yapan ve bu sürece ortak olan tarafları; izlenen bu tehlikeli yolun doğuracağı sonuçlardan ve Somali ile bölge güvenliğine yönelik tehditlerden doğrudan siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluk taşıdıkları konusunda sorumlu tuttu.

Açıklamada ayrıca, Somali topraklarında herhangi bir Siyonist varlık ya da faaliyetin; Somali’ye, Yemen’in ulusal güvenliğine ve Arap-İslam güvenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirileceği ve silahlı kuvvetler tarafından askerî hedef kabul edileceği açıkça ifade edildi. Bu tür bir varlığın “fiilî durum” ya da kabul edilebilir bir gerçeklik olarak görülmeyeceği özellikle vurgulandı.

Yemen Yüksek Siyasi Konsey, Somali’nin güvenliğinin Yemen’in güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bölge güvenliğinin ortak bir sorumluluk teşkil ettiğini ve ümmetin, tutumlarını birleştirmesi hâlinde; araçları ve başlıkları ne olursa olsun tüm Siyonist komploları boşa çıkarabilecek güce sahip olduğunu kaydetti.

Konsey, normalleşmeye karşı ilkesel ve kararlı duruşunu bir kez daha teyit ederek, Siyonist rejimin tanınmasını reddettiğini; başta Filistin davası olmak üzere ümmetin adil davalarına desteğini yineledi. Filistin meselesinin, ümmetin güvenliği ve onurunun ilk savunma hattı olduğu; bu davadan taviz verilmesinin Siyonist düşmanın halkların imkânlarını yağmalamasına ve devletleri tek tek hedef almasına kapı aralayacağı ifade edildi.

Son olarak Yüksek Siyasi Konsey, Kızıldeniz’in her iki yakasındaki tüm ülkeleri, Arap ve İslam dünyasını; İsrail’in Somali ve tüm bölgeyi hedef alan saldırgan planlarını engellemek için somut ve pratik adımlar atmaya çağırdı.