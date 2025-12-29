Hizbullah Genel Sekreteri: Direnişi silahsızlandırmak sadece İsrail'e yarar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, direnişin cihadî komutanlarından Hac Muhammed Hasan Yaği (Ebu Selim) için düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Ebu Selim’in gençlik yıllarından itibaren sahih İslam çizgisinde yürüdüğünü vurguladı. Kasım, Hizbullah Şurası’nın Ebu Selim Yaği’yi 1992–1996 ve 2000–2005 yılları arasında Baalbek–Hermel bölgesinde Hizbullah temsilcisi olarak görevlendirdiğini hatırlattı.

Şeyh Naim Kasım, Ebu Selim’in fikrî ve ideolojik rehberlerinin; Ayetullah el-Uzma Muhammed Bakır Sadr, İmam Musa Sadr, İmam Ruhullah Humeyni ve İmam Ali Hamaney olduğunu belirterek, Ebu Selim’in etrafının daima seçkin âlimlerle çevrili olduğunu söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri, Ebu Selim Yaği’nin direnişçi çizgisine dikkat çekerek onu, tüm yaşamını halka—özellikle yoksullara—hizmete ve mücahitlerin desteklenmesine adamış bir saha komutanı olarak tanımladı. Kasım, Ebu Selim’in İmam Mehdi’nin (a.f) askerlerinden olmayı arzuladığını ve hayatını bütünüyle hak kelimesinin yüceltilmesine vakfettiğini ifade etti.

Kasım, Ebu Selim’i Baalbek–Hermel bölgesinde Hizbullah’ın öncü isimlerinden biri ve şehit Genel Sekreter Seyyid Hasan Nasrallah’ın güvendiği şahsiyetlerden biri olarak niteledi.

Konuşmasının devamında Lübnanlı ve dünya genelindeki Hristiyanların Hz. İsa’nın (a.s) doğumunu da tebrik eden Şeyh Naim Kasım, Beka Vadisi’nin güney Lübnan’ın ve tüm ülkenin savunmasında ön cephe olmasının bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Kasım, Lübnan’ın bugün istikrarsızlık ve krizlerin merkezinde yer aldığını belirterek, bunun temel sorumlularının “zalim ABD ve düşman Siyonist işgal rejimi” olduğunu vurguladı. 2024 ateşkesine rağmen Lübnan’a yönelik saldırıların durmadığını söyleyen Kasım, ABD’nin 2019’dan bu yana Lübnan ekonomisini çökertme yönünde hareket ettiğini ve bugün ülke üzerinde ciddi bir vesayet kurduğunu ifade etti.

Hizbullah’ın Lübnan’daki performansını “parlak” olarak nitelendiren Kasım, halka hizmetin Hizbullah için temel bir ilke olduğunu belirtti. Direnişin yalnızca güneyi değil, ordu, halk ve tüm kesimlerle iş birliği içinde tüm Lübnan’ı özgürleştirdiğini vurguladı.

Şeyh Naim Kasım, Hizbullah’ın iç yapısına da değinerek, hareketin temiz sicili, yolsuzluktan uzak duruşu ve halka hizmet konusundaki kararlılığıyla tanındığını söyledi.

Kasım, Lübnan’ın kritik bir eşikte bulunduğunu belirterek, “Ya ABD ve İsrail’in dayatmalarını kabul edip Lübnan’ı tam bir vesayet altına sokacağız ya da ulusal bir dirilişle egemenliğimizi ve topraklarımızı geri alarak ülkemizi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri, silahsızlandırma çağrılarının İsrail–ABD projesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, bunun bugün “silahın tek elde toplanması” adı altında sunulmasının gerçeği değiştirmediğini söyledi. Siyonist saldırılar sürerken silahsızlanmadan söz etmenin, Lübnan için değil işgal rejimi için çalışmak anlamına geldiğini belirtti.

Kasım, bu projenin direnişle halkın arasını açmayı, güney Lübnan’daki işgalin beş noktada sürmesini kalıcı hâle getirmeyi ve katliamların devamını hedeflediğini ifade etti. Ayrıca bunun, Lübnan’ın askeri gücünü zayıflatmayı ve direnişin önemli bir ağırlığını hedef almayı amaçladığını, aynı zamanda Emel Hareketi ile ayrılık yaratma planının da parçası olduğunu söyledi.

Hizbullah’ın 42 yıllık tecrübesiyle Siyonist planları defalarca boşa çıkardığını vurgulayan Kasım, “İsrail işgal ediyor ama bu işgal sonsuza kadar mı sürecek?” diye sordu.

Kasım, Lübnan’da devletin ayakta kalmasının direniş sayesinde mümkün olduğunu, Suriye’de ise direniş olmadığı için başarısızlık yaşandığını ifade etti. Lübnan’ın ücretsiz tavizler verdiğini, buna karşın işgal rejiminin hiçbir karşılık sunmadığını belirten Kasım, anlaşmanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri, direnişin ve Lübnan’ın ateşkese bağlı kaldığını ancak Siyonist işgal güçlerinin saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak, bundan sonra herhangi bir taviz verilmeyeceğini ilan etti. Kasım, “Lübnan, İsrail’in polisi ya da jandarması olmayacaktır” dedi.

Şeyh Naim Kasım, savunma ve direnişin süreceğini, çünkü bu toprakların sahiplerinin Lübnan halkı olduğunu ve adalet arayışında olduklarını söyledi. Saldırıların durması, işgalcilerin tamamen çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve güney Lübnan’ın yeniden imarının başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kasım ayrıca Hizbullah ile Emel Hareketi arasındaki ilişkilerin güçlü ve sarsılmaz olduğunu belirterek, iki hareketin tek el gibi hareket ettiğini söyledi.

Siyonist işgal güçlerinin vahşi saldırılarına değinen Kasım, geri adım atmayacaklarını ve teslim olmayacaklarını vurguladı. Güney Lübnan’ın kaybedilmesi hâlinde tüm Lübnan’ın tehlikeye gireceğini belirten Kasım, tüm Lübnanlıların bu bölgenin savunulmasını ortak bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Konuşmasının sonunda Kasım, “Bırakalım düşman anlaşmayı uygulasın ve ihlallerini durdursun; ardından Lübnan’ın çıkarına olacak ulusal güvenlik stratejisini konuşuruz. Biz Hizbullah olarak ve onurlu, güçlü direniş olarak dimdik ayakta kalacağız” dedi.