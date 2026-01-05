Venezuela'da Ne Kadar Altın Var?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin hedefi haline gelen Venezuela, dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri konumunda.

Venezuela'nın derinliklerinde saklı olan muazzam altın yatakları, sadece enerji değil, en değerli madenlerle de dolu. Latin Amerika'nın incisi Venezuela, ABD'nin yakın takibinde bir hazineye dönüştü.

Venezuela, dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri konumunda.

Venezuela, sahip olduğu devasa zenginlikleriyle günümüzde ABD’nin gözünü diktiği bir hazineye dönüştü.

Dünya Altın Konseyi'nin ülke raporlarına göre son yıllarda (2023–2024) Venezuela’nın toplam altın üretimi, 20-40 ton/yıl bandında raporlandı.

Venezuela Merkez Bankası’nın bilançosuna göre 2024 sonu itibarıyla ülke rezervlerinde tutulan altın miktarı yaklaşık 53 ton olarak raporlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı basın toplantısında, şunları ileri sürdü:

“ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar”