Güvenliğin teminatı taviz değil, kararlı direniştir

Direniş cephelerindeki tecrübelerin bu gerçeği açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Nakdi, “Yemen, Lübnan, Filistin ve diğer direniş alanlarında görüldüğü üzere, nerede direniş varsa düşman geri adım atmış; nerede tereddüt ve gecikme yaşanmışsa baskılar artmıştır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin 2025 Ulusal Güvenlik Belgesi’ne de değinen Nakdi, söz konusu belgede Washington yönetiminin Batı Asya’daki stratejilerinin başarısızlığını kabul ettiğini belirterek, “ABD, son on yıllarda bölgede uyguladığı tüm stratejilerde başarısız olduğunu bu belgeyle itiraf etmektedir” diye konuştu.

Nakdi, ABD’nin Irak ve Afganistan’da harcadığı trilyonlarca dolarlık maliyetin herhangi bir kazanım sağlamadığını vurgulayarak, bu sürecin “geri çekilme, itibar kaybı ve bölge halklarının ABD politikalarına yönelik nefretinin artmasıyla” sonuçlandığını sözlerine ekledi.