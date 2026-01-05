Trump hatalarını tekrarlarsa İran’ın yanıtı daha sert olur

Laristan milletvekili Burucerdi, ülkede yaşanan ekonomik zorluklara da değinerek, halkın tepkilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Mevcut ekonomik koşulların olağanüstü olduğunu belirten Burucerdi, “Halkın talepleri önemlidir ve mutlaka dinlenmelidir. Merkez Bankası Başkanlığı’nda yapılan değişiklikle birlikte, dolar kurundaki kontrolsüz yükselişin dizginlenmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

İran’ın ağır bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu dile getiren Burucerdi, “Herkes biliyor ki acımasız bir ekonomik savaşın içindeyiz. Amerikalılar, ülkemize zarar vermek ve ekonomik baskıyı artırmak için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran’a yönelik yaklaşımını “ciddi bir hesap hatası” olarak nitelendiren Burucerdi, “Bazı ülkelerle uyguladığı politikaları İran İslam Cumhuriyeti’ne de dayatabileceğini sanıyor. Bu, onun öngörüsüzlüğünü gösteriyor. Çünkü denenmiş bir şeyi yeniden denemek hatadır. Trump, İran’ı ve İran halkını hâlâ tanımamıştır” değerlendirmesinde bulundu.