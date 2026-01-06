Gazze'de soykırım sürüyor: 71 bin 388 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İşgalci İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2 Filistinlinin naaşı ile 5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 422 kişinin öldüğü, 1189 kişinin yaralandığı, enkaz altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 269'a yükseldiği belirtildi