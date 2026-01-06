Meksika’dan ABD’ye mesaj: Amerika kıtası kimseye ait deği

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin bağımsız Venezuela’ya yönelik saldırganlığının tüm uluslararası ilke ve normlara aykırı olduğunu vurguladı. Şeynbaum, “ABD tarafından Venezuela’da gerçekleştirilen tek taraflı askerî eylem, ülkeler arası ilişkilerin temeli olamaz” dedi.

Meksika Cumhurbaşkanı, ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesin bir dille reddettiklerini belirterek, “Amerika kıtası kimseye ait değildir. Devletlerin egemenliği ve halkların kendi kaderini tayin hakkı mutlaka saygı görmelidir” ifadelerini kullandı.

Şeynbaum, açıklamasının devamında, Meksika’nın Washington yönetimiyle uyuşturucu kaçakçılığının kendi halklarına ulaşmasını engellemek amacıyla iş birliği yürüttüğünü hatırlattı. Ancak bu iş birliğinin, başka ülkelerin iç işlerine müdahaleyi meşrulaştıramayacağını vurgulayan Şeynbaum, “Diğer ülkelerin işlerine karışmak, o ülke halklarına ne demokrasi, ne refah ne de istikrar getirir” diye konuştu.